O governo mineiro fez um post propondo um “bolão” para adivinhar a data em que será feito o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores estaduais. A brincadeira fez parte do anúncio do governo informando que as datas e formas de pagamento do benefício serão informadas na segunda-feira (28). Poucos minutos após a postagem, a mensagem foi apagada.

Nesta sexta-feira (25), sindicatos que representam servidores públicos de Minas Gerias solicitaram um posicionamento do governo estadual sobre o pagamento do décimo terceiro.

O anúncio foi feito pelo governador de Minas, Romeu Zema (NOVO) nesta segunda-feira, 28, em suas redes sociais. No post ele informa que o pagamento do 13º salário aos servidores, ativos e aposentados, e pensionistas, será em parcela única, no dia 14 de dezembro.

