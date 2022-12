Uma pesquisa elaborada pela consultoria Nextop mostra que a quantidade de produtos abandonados em caixas de supermercados teve uma alta de 63,2% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2021.



O levantamento, feito em 982 estabelecimentos no Brasil, mostra que foram mais de 285 mil produtos deixados para trás.



O motivo principal desse fenômeno, de acordo com o levantamento, é que a renda dos brasileiros não tem acompanhado o ritmo de crescimento da inflação. Por causa disso, muitas pessoas acabam se surpreendendo no caixa, ao perceber que o dinheiro gasto em uma compra não é suficiente para repetir as compras nos meses seguintes.



A renda média da população chegou a registrar uma melhora neste ano. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média dos salários dos brasileiros é de R$ 2.754,00, uma alta de 2,9% em relação à renda registrada em janeiro. Mas ainda muito menor que a inflação de 6,47% registrada em 2022, de acordo com o IPCA, índice oficial de preços utilizado pelo governo.



Na liderança do ranking de produtos abandonados no caixa está a cerveja, seguida de leite, açúcar, refrigerante e óleo.

Tags:

Caixa | Consumidores | Economia | Itens | supermercados