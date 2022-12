A Polícia Civil apresentou a conclusão da apuração do caso de contaminação de cães por petiscos, que vem registrando mortes desde setembro no país. Ao todo, de acordo com os investigadores, foram apuradas as mortes de 14 animais e mais de 40 intercorrências no estado. Quatro pessoas ligadas à empresa Tecnoclean foram indiciados, por prática de adulteração ou falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, conforme previsto no artigo 273 do Código Penal.

Segundo a delegada Danúbia Quadros, titular da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra o Consumidor, durante o trabalho investigativo, foi constatado que a empresa repassou para a fabricante dos petiscos, a Bassar, um produto de grau técnico como sendo de grau alimentício. Ela explicou que o produto que somente poderia ser repassado para uso industrial, que é o monoetilenoglicol, foi utilizado nos petiscos. A substância é altamente tóxica para pessoas e animais, conforme salientou Danúbia.



Ainda de acordo com a delegada, houve erro na rotulação dos produtos, por falha no sistema de rastreabilidade da Tecnoclean. Conforme apurado pela PC, a fornecedora comprava o monoetilenoglicol da empresa A&D e trocava o rótulo para revender à fabricante dos petiscos.

“Houve a identificação dessa incorreta rotulação desse barris que foram acondicionados no mesmo local, de acordo com provas carreadas aos autos - o monoetileno ao lado no propilenoglicol -, e essa identificação incorreta dos rótulos também foi identificada como sendo a empresa Tecnoclean, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte e a contaminação que ocorreu em todo o território nacional”, pontuou a delegada.

Danúbia ressaltou que a pena prevista para a adulteração, considerado crime hediondo,pela legislação brasileira é de 10 a 15 anos de reclusão e multa. A pena prevista para a prática do crime é de 10 a 15 anos de reclusão e multa.



