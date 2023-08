Minas Gerais foi o Estado Brasileiro com maior número de municípios que dispensaram atividades de alvarás, segundo o Programa Minas Livre para Crescer. O governador, Romeu Zema, receberá o prêmio na próxima quarta-feira (23) no Fórum Liberal, organizado pelo Instituto Liberal de São Paulo (ILISP). A entrada é gratuita. O evento acontece das 14h às 23h.



Além de Zema, o evento contará com a presença do ex-presidente Michel Temer; o ex-ministro da agricultura Antônio Cabrera; os deputados estaduais Lucas Bove (SP), Léo Siqueira (SP) e Rodrigo Lorenzoni (RS); os prefeitos de Boa Vista (RR), Arthur Henrique Machado, e Bagé (RS), Divaldo Lara; e a Secretária de Desenvolvimento de Porto Alegre (RS), Júlia Tavares.

O Fórum será dividido em dois blocos. No primeiro, estão previstos dois debates sobre temas relacionados à liberdade: a regulação dos motoristas de aplicativos e as ameaças à liberdade de expressão nas redes sociais. A programação também conta com dois painéis sobre os avanços da liberdade para trabalhar nos estados, municípios e em todo o país.



No segundo bloco, haverá a premiação das autoridades e personalidades que, segundo o Instituto, mais contribuíram com o aumento da liberdade para trabalhar nos níveis federal, estadual e municipal.