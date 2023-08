Em Reunião Especial do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas, o governador, Romeu Zema (Novo) entregará o título de cidadão honorário ao ex- presidente Jair Bolsonaro. A entrega está prevista para ocorrer às 17h desta segunda-feira (28). A solenidade atende a requerimento assinado por 26 parlamentares e que tem o deputado Coronel Sandro (PL) como primeiro signatário.

Nascido em Glicério (SP), Jair Messias Bolsonaro, militar da reserva, ingressou na política em 1989 como vereador do Rio de Janeiro. Deixou o cargo em 1991 para tomar posse como deputado federal, cargo que exerceu por sete mandatos, até 2018, quando foi eleito presidente da República. Após encerrar o mandato, Bolsonaro foi declarado inelegível oito anos pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em julho de 2023. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado.

O governador concedeu o título de cidadão honorário a Bolsonaro em maio de 2019, mas ainda não havia sido agendada a cerimônia de entrega. A Reunião Especial desta segunda (28) terá acesso restrito, apenas para convidados.