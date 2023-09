Medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de vôlei, a juiz-forana Marcia Fu estará na próxima edição do programa A Fazenda do canal de televisão Record.

Indicada 10 vezes como a melhor jogadora de vôlei do mundo, Marcia tem 54 anos e começou a carreira aos 12 anos. Em Juiz de Fora, ela jogou pelo Sport Clube e também passou pelo Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

Marcia é medalhista olímpica ao conquistar a medalha de bronze com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Com a camisa amarelinha, a juiz-forana disputou competições mundiais além de ter defendido 12 times brasileiros ao longo da carreira. Em Juiz de Fora, Marcia Fu foi secretária de Esportes após se aposentar no vôlei.

O mais novo desafio de Marcia Fu poderá ser acompanhado a partir da próxima terça-feira (19), quando começa a 15ª edição de A Fazenda.