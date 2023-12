A Justiça de Minas Gerais recebeu um aditamento à denúncia contra um homem acusado de matar uma vítima, de 41 anos, no centro de Dom Cavati, no Vale do Aço, em 11 de maio de 2018. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pede a condenação do infrator por homicídio qualificado, motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e com recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo o MPMG, anteriormentem, a companheira da vítima solicitou ao denunciado uma carona, quando ele começou a assediá-la com insinuações de cunho sexual. Ao saber sobre o fato, o companheiro da mulher se dirigiu à residência do autor para lhe questionar a respeito, porém o homem não se encontrava. Pouco depois, de acordo com as investigações, a vítima retornou ao local, oportunidade em que o denunciado sacou sua arma de fogo e efetuou disparos contra ele, que veio a falecer no hospital.

“Evidenciou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, na medida em que o autor matou a vítima como forma de retaliação a uma discussão entre eles no dia do crime motivada por questões passionais envolvendo a companheira da vítima”, diz trecho do documento.

Conforme a denúncia, após a execução do crime, o autor evadiu-se do local e não foi encontrado pela Polícia Militar após várias diligências. O processo está em andamento na 1ª Vara Criminal de Inhapim.