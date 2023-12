A 2ª Promotoria de Justiça de Manga instaurou Inquérito Civil para apurar eventual abuso nas abordagens da Polícia Militar estadual, nos dias 9 e 10 de dezembro, na Aldeia Tenda, dentro do Território Indígena Xakriabá, em São João das Missões, no Norte de Minas. Durante as ações, um indígena foi atingido por um tiro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), optou-se por instaurar Inquérito Civil para melhor apuração dos fatos. Uma das primeiras providências do Inquérito foi requisitar que o Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais envie, no prazo de cinco dias, “informações sobre os fatos narrados, especificando e qualificando os agentes que participaram da abordagem policial e encaminhando todos os documentos e mídias”.

A 2ª Promotoria de Justiça de Manga atuará em conjunto com as áreas especializadas do MPMG em Controle Externo da Atividade Policial e em Inclusão e Mobilização Social “para escuta ativa da população Xakriabá, apuração dos fatos e eventuais medidas de responsabilização e prevenção de letalidade policial no Território Indígena Xakriabá”.