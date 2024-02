Um ônibus capotou e ficou tomado entre as duas pistas da BR381, no KM 621, na altura da cidade de Oliveira, que fica a aproximadamente 257 km de Juiz de Fora, deixou 18 pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao todo, 17 pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde de cidades vizinhas e uma criança que não teve a idade divulgada, ficou em estado mais grave e sofreu uma amputação traumática na perna esquerda. Ela foi transportada pela Aeronave Arcanjo para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

A pista ficou interditada na faixa esquerda e parcial da direita no sentido Belo Horizonte. A faixa esquerda ficou com o tráfego interrompido no sentido São Paulo. Houve formação de engarrafamento de, pelo menos, 1 km, em ambos os sentidos. Chegando a atingir 4km no sentido Belo Horizonte e 2km no sentido São Paulo. Conforme ressaltaram os bombeiros, chovia no momento do acidente.

O veículo seguia de São Paulo para a Bahia e havia mais de 40 passageiros. O grupo viajou com o objetivo de fazer compras e estava retornando. O número total de envolvidos, conforme os bombeiros ainda será levantado, pois alguns ocupantes saíram do local caminhando e não permaneceram no local. É possível que tenham conseguido algum outro transporte.

O atendimento contou com três viaturas dos Bombeiros, três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e outras três da concessionária que atua no trecho, além da aeronave Arcanjo.