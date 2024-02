A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um alerta, nesta quarta-feira (7), informando que não realiza ligações e nem envia mensagens sobre infrações e multas. O aviso foi emitido, pois "criminosos têm utilizado nomes e siglas de órgão públicos, especialmente os que atuam na atividade de fiscalização, para aplicar golpes contra pessoas", aponta o Governo Federal.

Responsável pela segurança e fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais brasileiras, a PRF identificou a circulação de e-mails informando a existência de falsas multas e direcionando o usuário para um QR Code. Para esclarecer a situação, o órgão informou que "as notificações de autuações emitidas são enviadas pelos Correios ou incluídas no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) – disponível no app Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal – e publicadas, na forma de Edital, no Diário Oficial da União. [...] As consultas sobre multas e infrações podem ser realizadas no site da PRF na aba Serviços > Autuações e Multas > Nada Consta > Consulta/Pagamento, por este endereço ou diretamente nas unidades da PRF."

Já os autos com suspeitas de irregularidades ou com informações sem fundamentação legal, são analisados pelos núcleos regionais de multas da PRF, pela Comissão de Defesa da Autuação e pela Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI). "Uma vez constatado que o auto de infração possui um vício insanável, ele é arquivado por decisão da autoridade de trânsito, devidamente fundamentada e formalizada", finaliza.