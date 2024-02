O taxista Roberto Costa e a esposa dele Cláudia Costa, faleceram em uma colisão envolvendo três carros na RJ-186, na altura do Município de Bom Jesus do Itabapoana (RJ). O casal viajava para o litoral do Espírito Santo, junto a um grupo de outros taxistas. Além deles, uma outra mulher, com uade entre 45 e 49 anos, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro também morreu no local do sinistro.

Quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar em Bom Jesus do Itabapoana: um idoso de 63 anos, uma mulher de 31 anos, um homem de 30 anos e um adolescente de 13 anos.

Outras três pessoas envolvidas no acidente, uma mulher de 38 anos, um homem de 39 anos e uma criança de 6 anos foram atendidas no local do ocorrido e liberadas na sequência. Ainda não foram disponibilizadas informações sobre a dinâmica da batida.