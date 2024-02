Um caminhão que transportava pallets tombou na subida da serra de Petrópolis interditando totalmente o km 100 da BR-040, no sentido JF, ainda em Duque de Caxias, na tarde desta sexta-feira (16). A praça de pedágio do km 102 está interditada no sentido JF, com opção de retorno. Equipes da Concessionária estão mobilizadas para a liberação do trecho.

Um guincho está posicionado no local em que houve o acidente, para a retirada do veículo. No momento, há retenção de cerca de 2 km na via.