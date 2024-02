BRASÍLIA, DF - No cenário brasileiro, a indústria de iGaming se encontra em um período de transição marcado por significativas mudanças regulatórias. Uma das mais notáveis é a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas.

Essa nova entidade, agora parte integrante do Ministério da Fazenda, simboliza um esforço governamental em direção à constituição de um ambiente de apostas mais regulado e seguro, em linha com as expectativas da população e as demandas do setor.

A instituição dessa secretaria surge como uma resposta à necessidade premente de uma estrutura especializada capaz de administrar de forma eficiente as especificidades do mercado de jogos e apostas online.

Entre suas várias responsabilidades, destacam-se a autorização, regulamentação, monitoramento, supervisão, fiscalização e aplicação de sanções no âmbito do setor, cobrindo uma ampla gama de atividades que incluem desde a distribuição gratuita de prêmios até as apostas de quota fixa e as diversas modalidades de loterias.

A implementação da Secretaria de Prêmios e Apostas, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.907, não apenas amplia a infraestrutura regulatória do Ministério da Fazenda, mas também enfatiza o comprometimento do governo em fomentar práticas de jogo responsáveis.

Além disso, visa monitorar e regular a publicidade, a comunicação e as práticas de marketing dentro da indústria, com um foco particular em proteger os grupos mais vulneráveis, incluindo menores de idade, e assegurar um mercado de apostas justo e transparente.

Complementarmente, a Lei nº 14.790/2023, que regulamenta as apostas de quota fixa, abrange tanto eventos esportivos reais quanto virtuais, além de jogos online, preenchendo uma lacuna regulatória que perdurava por anos.

Esta legislação estabelece diretrizes claras para a operação, tributação e distribuição das receitas geradas pelas apostas, beneficiando áreas essenciais como esporte, turismo, segurança pública e educação.

A legislação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro representa uma mudança de paradigma nas apostas esportivas no Brasil.

Introduzindo uma estrutura tributária específica para empresas e apostadores, a lei delineia a alocação de recursos para o benefício de setores-chave, garantindo que parte dos lucros seja destinada ao desenvolvimento social e econômico do país.

Este crescente interesse dos brasileiros pelas apostas online é um fenômeno notável, com a popularidade de jogos em categorias como caça-níqueis, crash games, roleta e até bingo — as mais populares atualmente, segundo dados da KTO —, evidenciando a diversidade e a riqueza do mercado de iGaming.

A magnitude do engajamento dos brasileiros com as apostas online é ainda mais destacada pelos gastos que atingiram cerca de R$ 54 bilhões entre janeiro e novembro de 2023. Este valor, surpreendentemente, ultrapassa o total das exportações de carne bovina do país no mesmo período, ilustrando a significativa movimentação financeira gerada pelo setor.

As regulamentações recém-implementadas têm o potencial de trazer benefícios econômicos substanciais para o Brasil.

Com expectativas de arrecadação anual de impostos e taxas de licenciamento que rondam os 4,5 bilhões de dólares, cerca de R$ 22,39 bilhões atualmente, o setor de iGaming se apresenta como um contribuinte significativo para as finanças públicas. Além disso, promete fomentar a criação de empregos na indústria, proporcionando novas oportunidades de trabalho e estimulando o crescimento econômico no país.

Estas mudanças regulatórias representam um marco significativo na forma como o Brasil aborda o setor de apostas e cassinos online, buscando um equilíbrio entre regulamentação e benefícios sociais e econômicos.

Uma pesquisa recente da ENV Media destaca a percepção positiva dos jogadores brasileiros em relação às novas regulamentações do iGaming, bem como a consciência e o desejo por um mercado de jogos mais estruturado e seguro.

A maioria dos entrevistados expressou apoio ao licenciamento de operadores de jogos e à implementação de leis claras, refletindo a demanda por transparência e segurança no mercado de apostas online.

Este apoio é evidenciado pelo fato de que 84% dos respondentes são favoráveis ao licenciamento para operadores de jogos online, e impressionantes 92% veem como necessárias leis claras para o setor.

Adicionalmente, 87% dos participantes consideram importante que as empresas de jogos online estejam devidamente registradas, licenciadas e cumpram com suas obrigações fiscais no Brasil. Tal expectativa sublinha a antecipação de benefícios econômicos e sociais advindos de um mercado regulado e bem estruturado.

Essa atitude reflete uma compreensão madura por parte dos jogadores sobre a importância da regulamentação não apenas para assegurar um ambiente de jogo justo e íntegro, mas também para contribuir com as finanças públicas e gerar oportunidades de emprego no setor, reforçando o papel do mercado de apostas como um vetor de desenvolvimento no Brasil.

Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!