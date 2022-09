SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT ao Governo de São Paulo, Elvis Cezar, afirmou nesta terça-feira (13) que metade do estado ainda está com o voto aberto.

"A gente tem que se esforçar para oferecer as melhores propostas e mostrar que São Paulo tem viabilidade de propostas novas."

Ele também defendeu o candidato presidencial da sigla, Ciro Gomes. "Vejo uma perda de chance se nós deixarmos o Ciro para trás. O Ciro é o homem mais preparado para administrar esse país hoje".