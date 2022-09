SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua chegada ao debate, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) disse nesta terça-feira (13) que a corrida ao Palácio dos Bandeirantes será definida nas três próximas semanas.

Atrás de Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo mudou o tom da sua campanha nesta semana. Deixou o discurso de se apresentar ao eleitor e passou a criticar seus concorrentes, como no vídeo em que faz críticas a Tarcísio e o seu ex-aliado Gilberto Kassab.

"Cada um governa com seu time, com seus aliados. As campanhas fazem isso, esclarecer e mostrar ao eleitor quem está com quem nesta eleição", disse Rodrigo, ao ser questionado sobre o fato de explorar Kassab, de forma negativa, no vídeo de campanha.

Na peça, a equipe do tucano coloca Kassab ao lado de Eduardo Cunha, preso na operação Lava Jato.

"Agora que as pessoas estão olhando o candidato e fazendo suas escolhas. A eleição de governador será decidida agora nas últimas três semanas", afirmou o tucano.