“O que funciona muito bem aqui em Maringá e precisamos levar para o resto do Brasil é o espírito das cooperações. O cooperativismo é algo fundamental para que o pequeno agricultor tenha acesso à tecnologia de ponta, à comercialização, à armazenagem de seus produtos. Outra coisa é levar a tecnologia de ponta da pesquisa das Embrapas para os pequenos produtores”, disse o candidato.

Outra política pública voltada para o pequeno proprietário rural do plano de governo do partido é o plantio de árvores em terras degradadas. “Temos 55 milhões de hectares de terras degradadas no Brasil. Nosso foco é 3 milhões de hectares de terras degradadas para se plantar árvore, e o Brasil vai ser a primeira nação carbono neutro entre as 15 maiores potências econômicas. Isso é fundamental para atrair investimento externo para retomar a geração de emprego e renda”, disse o presidenciável.

