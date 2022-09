Montagem ACESSA.com - Candidatos ao Senado por Minas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Cleitinho Azevedo (PSC) está à frente na disputa pela vaga de Minas Gerais ao Senado, de acordo o Datafolha. Ele lidera com 17% das intenções de voto, e o candidato à reeleição Alexandre Silveira (PSD), está com 13%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, a situação é de empate técnico. A pesquisa foi feita de terça-feira (13) até esta quinta-feira (15) e ouviu 1.212 eleitores. O índice de confiança é de 95%.

Marcelo Aro (PP) tem 9% e Sara Azevedo (PSOL) e Altamiro Alves (PTB) estão com 5% cada um.

Afirmaram que não sabem em quem votar 27% dos entrevistados, taxa de indecisos bem acima, por exemplo, da aferida nos últimos levantamentos para governador e presidente.

Isso indica, a pouco mais de duas semanas da eleição, uma disputa ainda bastante aberta. Afirmam que votarão branco e nulo 18%.

Têm 2% das intenções de voto Irani Gomes (PRTB) e Bruno Miranda (PDT). Marcou 1% Naomi de Almeida, do PCO.

Na pesquisa anterior, feita há duas semanas, Cleitinho tinha 14% e Silveira, 9%. Marcelo Aro estava com 7%.

O candidato do PSC é deputado estadual em primeiro mandato. Alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), ele tem usado na campanha um jingle crítico ao Supremo Tribunal Federal.

Silveira assumiu a cadeira no Senado, com a renúncia de Antonio Anastasia, de quem foi eleito suplente. Anastasia foi escolhido no ano passado ministro do Tribunal de Contas da União.

O Datafolha ouviu 1.212 eleitores em 62 municípios mineiros. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-03417/2022.