SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tucanos dizem que o sucesso ou fracasso de Rodrigo Garcia em SP definirá o futuro do partido. Se for reeleito governador, polarizará internamente até 2026 com Eduardo Leite, caso ele confirme o favoritismo no RS.

Ambos duelariam pela vaga de candidato a presidente. Mas se Rodrigo perder, o eixo tucano deve se deslocar definitivamente para o Sul, com Leite favorito para disputar o Planalto. Um efeito colateral seria o fortalecimento de Aécio Neves (MG), aliado do gaúcho.