SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles (PL) foi recebido por apoiadores de Lula quando fazia um ato de campanha em São Paulo na manhã deste domingo (18).

Imagens compartilhadas na internet mostram o momento em que Salles é saudado com gritos de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" por eleitores. A cena aconteceu na esquina das ruas Dona Veridiana e Canuto do Val, no bairro de Santa Cecília.

Candidato a deputado estadual, Tomé Abduch (Republicanos) acompanhava o ministro no momento em que tudo aconteceu.

Em vídeo, Salles cumprimenta os eleitores, que respondem fazendo a letra L com os dedos. Um homem chega a fazer um sinal feio para o ministro na gravação. Salles é candidato a deputado federal pelo mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, principal rival de Lula na disputa pela presidência.

Na manhã deste domingo, bandeiras em apoio a diferentes candidatos podiam ser vistas na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera e outros pontos da cidade.