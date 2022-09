A Anvisa é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, e possui independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

“Modernizar a Anvisa e trazer o órgão para dentro do Ministério da Saúde é uma de minhas prioridades”, disse a candidata em encontro com representantes do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), na capital paulista. “[A Anvisa] precisa receber investimentos, ter mais mão de obra e se modernizar”, acrescentou.

Além do encontro com representantes da Sindusfarma, a agenda da candidata teve entrevistas ao programa Pânico, da Jovem Pan, e para a TV Folha, e a gravação de propaganda eleitoral.

