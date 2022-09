SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec (ex-Ibope) realizada presencialmente, encomendada pela NSC (afiliada da Globo em Santa Catarina) e divulgada nesta terça-feira (20), aponta empate em primeiro lugar entre o governador Carlos Moisés (Republicanos) e o senador Jorginho Mello (PL). Ambos têm 20% de intenções de voto para governador de Santa Catarina no cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista prévia com os nomes de candidatos para escolher.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. No segundo lugar, há um empate técnico entre Espiridião Amin (PP), com 15%, e Gean Loureiro (União Brasil), com 14%, e Décio Lima (PT), que tem 10%.

Odair Tramontin (Novo) tem 2%. Professor Alex Alano (PSTU), Jorge Boeira (PDT), Leandro Borges (PCO) e Ralf Zimmer (Pros) aparecem com 1% cada.

O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 20 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi feito sob o número SC-07903/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Veja os cenários de primeiro turno:

Estimulada

Carlos Moisés (Republicanos): 20%

Jorginho Mello (PL): 20%

Espiridião Amin (PP): 15%

Gean Loureiro (União Brasil): 14%

Décio Lima (PT): 10%

Odair Tramontin (Novo): 2%

Ralf Zimmer (Pros): 1%

Jorge Boeira (PP): 1%

Professor Alex Alano (PSTU): 1%

Leandro Borges (PCO): 1%

Ninguém/Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 10%