RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um prédio foi atingido por tiros na madrugada desta quarta-feira (21) na zona norte do Recife. Uma das fachadas dos apartamentos tinha uma bandeira alusiva ao PT, partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República.

A Polícia Civil disse, em nota, que considera "prematuro, neste momento, apontar motivação ou a dinâmica dos fatos".

Moradores do Edifício Nápoles, no bairro de Casa Amarela, encontraram marcas dos disparos em paredes na altura do quinto e do sexto andar, onde estava pendurada a bandeira, exposta para o lado externo. Ao todo, três apartamentos teriam sido atingidos.

Um morador do local ouvido pela reportagem e que preferiu não se identificar disse que acredita em violência política como motivação para os disparos. Alguns dos tiros foram direcionados à imediação onde estava a bandeira, segundo ele.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco também disse que a ocorrência foi registrada. De acordo com a corporação, a vítima, um homem de 41 anos, "relatou que estava em seu apartamento quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo que atravessou o vidro da sua varanda".

A polícia também alegou que um inquérito policial foi instaurado e que outras informações poderão ser fornecidas após a completa elucidação.