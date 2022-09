Redes Sociais - Reprodução

O Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, acatou pedido do advogado da delegada e candidata a Deputada Federal, Ione Barbosa (AVANTE), Dr. Fabrício Rocha, e decretou a prisão preventiva de um homem que estava praticando ameaças contra a candidata e a família dela nesta quarta-feira (21).

Segundo o parágrafo quatro do pedido de prisão do suspeito. " Atenta-se para o rigor legal da constrição à liberdade, sendo que no ordenamento penal brasileiro, qualquer acusado possui o princípio da inocência. Contudo, não impede a lei que ele possa ser recolhido de modo prévio, acautelatoriamente, quando se estampam os rígidos requisitos legais, sobretudo considerando indícios de ameaças - fatos que não serão objeto de qualquer avaliação neste juízo e feito - contra Autoridade Policial, que outrora

profissionalmente atuou em procedimento contra o acusado instaurado, todas efetivadas por meio telemático, até mesmo encaminhando fotogramas com armas de fogo, o que denota patente descaso com a Justiça e demonstra perigo à sociedade e à garanta da ordem pública, não podendo/devendo o Poder Público, ficar a espera de concretização das promessas efetivadas pelo acusado, para ao depois agir, o que por certo, será objeto de matéria midiática, que em sua esmagadora maioria se ocupa de em casos tais, editar grande espaço para ilações sem fundamento legal".

Ainda, de acordo com o documento, o mandado de prisão é válido até 15.05.2042.

Até o fechamento dessa nota ninguém havia sido preso.

