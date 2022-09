SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a deputado federal Agnaldo Araújo (Avante) disse que caso eleito seu compromisso será com a pauta do homem e da mulher do campo. Ele afirmou que visitou assentamentos e ouviu as demandas de quem depende da agricultura familiar.

"Eu tenho compromisso com esse povo que também me representa, porque eu vim da roça, cortei cana", afirmou.

Agnaldo Araújo foi o quarto entrevistado desta quinta-feira (22) na série de lives da Folha de S.Paulo com candidatos a deputado federal por São Paulo. As transmissões, que começaram esta semana, acontecem pelo perfil do jornal no Instagram.

Empresário do ramo de segurança privada, o candidato também disse que seu mandato terá quatro bandeiras: desenvolvimento regional, redução de impostos, pauta racial e terceiro setor.

As demandas da população pobre também nortearão sua atuação no Congresso. Sobre a questão racial, Agnaldo afirmou que pretende propor o endurecimento das leis contra o racismo.

Questionado se sua atuação política será mais alinhada ao governo Bolsonaro a um possível governo Lula, o empresário disse ser de centro esquerda e mais próximo ao ex-presidente.