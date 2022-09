Antonio Augusto/Ascom/TSE - TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

Seguindo a tendência tradicional nas eleições no País, a pouco mais de uma semana para o pleito em 2022, o número de indecisos segue alto e deve definir os eleitos no dia 02 de outubro.



Uma pesquisa feita pela empresa Multidados Pesquisa Profissional Avançada, de Belo Horizonte, mostra que 23,67% dos eleitores ainda não sabem em que votar para a Câmara dos Deputados. A dúvida sobre quem escolher para uma vaga na Assembleia Legislativa é um pouco menor: 17,47% não definiram voto.



A pesquisa, realizada entre os dias 16 e 19 de setembro com 1500 pessoas de 33 municípios da microrregião de Juiz de Fora, aponta, no entanto, um cenário cada vez mais possível. Juiz de Fora pode eleger pelo menos duas mulheres no Congresso Nacional. O que seria inédito na história política da maior cidade da Zona da Mata.



A pesquisa espontânea para a cadeira de deputado federal mostra a delegada Ione Barbosa (Avante), Ana Pimentel (PT) e Kátia Dias (PSC) como as candidatas mais votadas entre os 5 primeiros indicados pelas pessoas ouvidas pelo Multidados Pesquisa. (Veja lista dos mais votados abaixo)



FOTO: ACESSA.com - Candidatos (a) Deputado Federal

A mesma amostragem espontânea para uma vaga à Assembleia Legislativa, apresenta um empate técnico na liderança das intenções de voto: Noraldino Junior (PSC) e delegada Sheila (PL). (Abaixo a lista completa).

FOTO: ACESSA.com - Candidato (a) Deputado Estadual

No senado, a única vaga em disputa nesta eleição, apresenta o candidato Cleitinho (PSC) à frente, segundo o Multidados Pesquisa: 26,07%. Alexandre Silveira (PSD) aparece pouco atrás com 17,87%. Mas, chama atenção também o número de indecisos: 25,93%. (lista completa abaixo)



FOTO: ACESSA.com - Senador (a) por Minas Gerais

O mesmo instituto de pesquisa perguntou aos eleitores da microrregião de Juiz de Fora a preferência na disputa ao Governo de Minas. O atual governador, Romeu Zema (NOVO), lidera com 42,13%. O candidato Alexandre Kalil (PSD), em segundo com 20,80%. (lista completa abaixo)



FOTO: ACESSA.com - Governador (a)

A avaliação feita pelo Multidados Pesquisa Profissional Avançada tem uma margem de erro de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, uma confiança de 93%.



A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-09649/2022.

