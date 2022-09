SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a enfermeira e agora candidata a deputada federal por São Paulo Mônica Calazans (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (23) que o SUS (Sistema Único de Saúde) está sucateado e promete, se eleita, lutar para melhorar a qualidade da saúde pública no Brasil.

"O SUS está sucateado e acredito que, como deputada, a gente consiga [...] formalizar e melhorar essa questão do SUS, diminuindo filas de exames, fiscalizando as verbas que vão para hospitais e fazendo com que elas sejam realmente inseridas nas necessidades das unidades", diz Mônica em live transmitida pelo Instagram da Folha de S.Paulo.

Entre as prioridades de Mônica em um eventual mandato na Câmara estão o piso salarial da enfermagem e o aumento da tabela do SUS.

Considerada puxadora de votos do partido tucano, a candidata enaltece o trabalho do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) durante a pandemia e diz acreditar que, na próxima eleição, as pessoas vão colocá-lo em um "lugar de poder e decisão".

"A população brasileira está vacinada porque o governo de São Paulo deu o start", afirmou.

Além de projetos na área da saúde, Mônica diz que irá tabalhar para que mais pessoas recém-formadas possam ser colocadas no mercado de trabalho. Segundo ela, isso pode ser feito com a criação de cotas para que empresas aborvam recéns-formados nas áreas técnica ou universitária.