SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rubens Furlan (PSDB), prefeito de Barueri em seu sexto mandato, declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (23).

Em vídeo gravado ao lado de Geraldo Alckmin (PSB) e filmado por Márcio França (PSB), Furlan diz que acha que a chapa com Lula tem grande equilíbrio e que é capaz de fazer o Brasil dos sonhos.

"Quando o Geraldo Alckmin decide se aliar a toda a estrutura do Lula para o bem do Brasil, eu não tenho mais dúvida, não", afirma Furlan.

O ex-governador responde que está muito feliz e honrado de contar com o apoio de um político em quem a população confia.

No estado, Furlan apoia a reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB). Na disputa presidencial, seu partido tem a senadora Mara Gabrilli como vice na chapa de Simone Tebet (MDB).

O grupo político de Furlan comanda Barueri desde a década de 1980, período que coincide com o crescimento do bairro de Alphaville. A região empresarial e com imóveis residenciais de luxo traz uma fatia alta de recursos para o município, sobretudo via ISS (Imposto Sobre Serviços).

Rubens Furlan tem como principal herdeira política a sua filha, a deputada federal Bruna Furlan (PSDB).