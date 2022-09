Agência Brasil - Banner eleições 2022

Maioria dos candidatos a Presidência da República teve agendas diversas pela manhã ou à tarde e depois vai participar de debate na TV na noite deste sábado (24).

Ciro Gomes

Na manhã deste sábado, o candidato à Presidência pelo PDT Ciro Gomes se reuniu com representantes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). O candidato recebeu uma carta de intenções do setor para fortalecer e aprimorar o trabalho que a PF vem desempenhando no Brasil.

Felipe D’Avila

Durante o dia, o candidato à Presidência do Novo, Felipe D’Avila não teve compromissos de campanha.

À noite, o candidato participa do debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Jair Bolsonaro

O candidato à reeleição pelo PL Jair Bolsonaro fez uma motociata em Campinas e depois realizou um comício no Largo da Cidade. Em sua fala, Bolsonaro destacou ações do governo como a redução de impostos. “Eu propus zerar todos impostos federais, do diesel, da gasolina, do álcool e do gás de cozinha. Fizemos sucesso”, disse.

À noite, o candidato participou do debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Leo Pericles

O candidato à Presidência da República pelo UP, Leo Pericles, esteve em uma feira na cidade de São Paulo na manhã de hoje (24), no bairro Parada XV de Novembro, e no período da tarde, se juntou a apoiadores na escadaria do Theatro Municipal, em protesto por não ter sido convidado para participar do debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM e Portal Terra.

O candidato questionou a ausência de candidatos negros no debate.

Lula

Candidato do PT à Presidência da República, Lula fez comício em São Paulo hoje (24). Em ato na zona sul da capital paulista, ele defendeu uma regulamentação que garanta direitos trabalhistas a motoristas e entregadores de aplicativo.

“A gente vai ter que legalizar a profissão desses companheiros que trabalham de bicicleta, de moto ou que trabalham no Uber, sendo tratados como se fossem escravos pelo dono do aplicativo. Se a mulher fica doente, não tem direito a um tratamento médico, se ele cai [de moto], não tem direito a seguridade social. Isso a gente vai mudar, se preparem”.

Sofia Manzano

A candidata Sofia Manzano (PCB) realiza na noite de hoje (24) uma live no mesmo horário do debate. Em suas redes sociais, a candidata informou que, por não ter sido convidada ao debate, vai realizar um react.

“Por conta de regras antidemocráticas, Sofia não foi convidada a participar do debate, por isso faremos a live para quem quiser conhecer e ouvir as propostas de uma candidata comprometida com os interesses da classe trabalhadora”, diz a candidata em suas redes sociais.

Simone Tebet

A candidata à presidência da República pelo MDB Simone Tebet participou de um encontro na Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, na Lapa. Lá ela posou para fotos com apoiadores e discursou para os presentes.

Pela manhã, ela comentou em suas redes sociais sobre mais um caso de violência política. “Até quando vamos viver esse clima de guerra? Precisamos de paz no Brasil, paz nas eleições. Chega de briga!”, escreveu a candidata. No início da noite ela participa de um debate, promovido pelo SBT, CNN, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM e Portal Terra.

Vera

A candidata à presidência da República pelo PSTU, Vera, fez uma caminhada hoje de manhã pelas ruas do centro de Fortaleza (CE), acompanhada por militantes e apoiadores. Ela também concedeu uma entrevista para a TV Globo e assinou uma carta-compromisso de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, elaborada por diversas entidades, como a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.

À tarde, a candidata Vera viaja a São Luís (MA), onde participa de um bate-papo na sede do partido.

