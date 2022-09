SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), rebateu a madrasta, Michelle, sobre o uso do sobrenome da família por candidatos nas eleições. A mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Valle (Progressistas), ex-mulher do presidente, está usando o nome "Cristina Bolsonaro" na disputa ao cargo de deputada distrital do Distrito Federal.

A primeira-dama criticou, na quinta-feira (22), os candidatos que usam o nome "Bolsonaro" nas eleições. A esposa de Jair Bolsonaro afirmou que existem "alpinistas que estão tentando subir na vida" ao adicionar o nome do candidato à reeleição na urna. Michelle falou sobre isso ao declarar que o irmão, Eduardo Torres (PL), é o "nosso" único candidato a deputado distrital pelo DF.

Em publicação nos stories, no Instagram, Jair Renan defendeu a mãe e disse que apoia sua candidatura. O filho 04 de Bolsonaro afirmou ainda que a "fala de terceiros" sobre o termo "alpinista não reflete a realidade".

"Minha mãe Cristina Bolsonaro teve uma história de vida com o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro, onde foram casados por 16 anos, e sou fruto desta relação; onde houve parceria e muito amor", escreveu Jair Renan.

"Portanto, não podemos negar o fato de que minha mãe teve sua contribuição com a chegada do meu pai à Presidência da República", prosseguiu. "Por esse motivo, minha mãe tem direito de usar o sobrenome do meu pai, não por vaidade, mas por fato e direito".

Em outra publicação nos stories, Jair Renan mencionou de forma indireta a madrasta: "Cristina Bolsonaro, que está na disputa a uma vaga da Câmara Legislativa do DF tem meu apoio e deixou claro que a fala de terceiros, 'Alpinista', não reflete a realidade."

'Tentam subir na vida', diz Michelle

Michelle Bolsonaro também usou as redes sociais para falar sobre o uso do sobrenome "Bolsonaro" durante a semana. "Não existe apoio a nenhum outro candidato. Fica o alerta para 'os alpinistas' que estão tentando subir na vida, usando o nosso sobrenome", escreveu a primeira-dama, nos stories do Instagram.

No Instagram, Eduardo tem uma foto fixada dele ao lado da irmã e a frase: "O distrital da Michelle Bolsonaro" e uma imagem do presidente.

"Sou irmão da primeira-dama Michelle Bolsonaro e candidato a Deputado Distrital. Unidos num só propósito, por Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vamos juntos mudar o DF? VOTE", escreveu na legenda da publicação.

Ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina é investigada por suspeita de envolvimento com o esquema de "rachadinha", entrega ilegal dos salários de funcionários dos gabinetes da família.

Nas redes sociais, ela usa imagens e o nome do presidente por diversas vezes na divulgação da sua campanha eleitoral.

Em publicação no Instagram, no dia 30 de agosto, Cristina se definiu como: "Ex-esposa do nosso querido Presidente, Jair Bolsonaro, mãe de Renan Bolsonaro, CRISTINA BOLSONARO é natural do Rio de Janeiro, residente em Brasília, Advogada, especializada em Direito Militar". Ela ainda escreveu que tem "mais de 30 anos envolvida na Política ao lado de Jair Bolsonaro".