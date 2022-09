RIO DE JANEIRO, RJ, SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Leonel Brizola (1922-2004), caso fosse vivo, estaria ao seu lado e o apoiaria nas eleições deste ano, em uma indireta ao presidenciável Ciro Gomes (PDT).

Fundador do PDT, Brizola sofreu três derrotas em eleições presidenciais --duas como cabeça de chapa, em 1989 e 1994, e uma como vice de Lula, em 1998.

"Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui pedindo 'fora, Bolsonaro'. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado", afirmou Lula neste domingo (25).

O petista participou de ato na quadra da Portela, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

Nos últimos dias, cresceram os ataques de Ciro Gomes a Lula, em meio a uma ofensiva da campanha petista pelo voto útil.

No debate presidencial neste sábado (24), o pedetista chegou a afirmar que Lula faltou ao evento "por estar com salto alto" e que o petista "produziu uma onda de propaganda: todo mundo que não é Lula, é fascista".