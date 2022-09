RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez por iniciativa própria um elogio à TV Globo pela produção de uma série de reportagens sobre a Constituição de 1988.

Ao ver o microfone da emissora na saída do palco da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro, Lula disse que gostaria de dar uma declaração.

"Aquela série quem deveria ter feito eram os partidos políticos. Assisto todo dia", elogiou.

O ex-presidente também afirmou que deverá participar do debate presidencial da TV Globo, o último antes do primeiro turno, na quinta-feira (29). Lula não esteve no evento promovido no SBT no sábado ?ele fez dois comícios em São Paulo.

Declaração de Lula contrasta com manifestações recentes do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem feito sucessivos ataques à emissora e já deu a entender, mais de uma vez, que pode tentar dificultar a renovação da sua concessão pública.

Contrasta inclusive com declarações do próprio petista. Ao sair da prisão em 2019, por exemplo, disse que a emissora era uma vergonha por não ter feito matérias sobre mensagens obtidas pelo portal The Intercept com diálogos entre os integrantes da força tarefa da Lava Jato.

A TV Globo apresentou requerimento ao Ministério das Comunicações na terça-feira (20) solicitando a renovação da concessão das emissoras que mantém em cinco localidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife.

A empresa tem alcance nacional, mas nas demais localidades ela é transmitida por parceiros com quem tem contrato de exibição da programação.