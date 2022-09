Agência Brasil - Banner eleições 2022

Os candidatos à Presidência e fizeram campanha neste domingo e entre as cidades que estavam na agenda estão Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entre as atividades estiveram caminhadas, atos e gravações para a última semana do programa eleitoral gratuito antes do primeiro turno.

Ciro Gomes

O candidato à presidência pelo PDT Ciro Gomes participou da caminhada da Rosa Vermelha em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. “Eu conto com todos e com cada um dos brasileiros, quero o apoio dos humilhados, o apoio dos que estão constrangidos na dívida, o apoio daqueles que estão no pico da informalidade, mirando um futuro de velhice sem nenhuma proteção. Eu quero o apoio do Brasil para reconciliar a nossa nação ao redor de um projeto emancipador”, disse.

O candidato também apresentou, em discurso, dados que mostram, ao longo dos últimos anos, o aumento do desemprego e a perda do poder de compra. “A tarefa é de construir um Brasil novo”. Em seguida, o candidato participou de caminhada na Rocinha, também na Zona Sul. Ciro subiu o morro a pé e seguiu até a sede de uma associação de moradores, no alto da comunidade, onde conversou com a população.

Lula

Notícias relacionadas:

O candidato também apresentou, em discurso, dados que mostram, ao longo dos últimos anos, o aumento do desemprego e a perda do poder de compra. “A tarefa é de construir um Brasil novo”. Em seguida, o candidato participou de caminhada na Rocinha, também na Zona Sul. Ciro subiu o morro a pé e seguiu até a sede de uma associação de moradores, no alto da comunidade, onde conversou com a população.

O candidato também reforçou algumas das bandeiras sociais da campanha. “Eu só quero ser presidente porque eu quero cuidar do povo. E o povo não quer muito, quer ter sua casinha, um emprego, ganhar um salário justo. E para isso precisa de uma profissão. O maior sonho de uma mãe é ver seu filho ou filha com uma profissão. Se o filho tiver um diploma universitário, ela já vai para o céu de alegria”, disse.

Sofia Manzano

A candidata à Presidência pelo PCB, Sofia Manzano fez campanha em Belo Horizonte. Ela fez panfletagem e uma caminhada com apoiadores no centro da cidade. Manzano ainda participou de uma plenária, seguida de um almoço, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Pesquisas, Perícias e Informações do Estado de Minas Gerais (Sintappi).

Nas redes sociais, a candidata demostrou otimismo para a última semana de campanha eleitoral antes do primeiro turno. “Entramos na reta final da campanha e o interesse e engajamento na nossa campanha só aumenta”, disse.

Soraya Thronicke

A candidata a presidente pelo União Brasil Soraya Thronicke reuniu-se com a equipe de sua assessoria de comunicação no período da manhã. À tarde, realizou gravação de material para a propaganda eleitoral. No início da noite, a agenda da candidata previa uma live.

Em suas redes sociais, a candidata destacou o tema da fome. “Cada ida ao supermercado é motivo de tristeza para o povo brasileiro. Apesar do governo dizer que não existe fome em nosso país, ela tem batido na porta de milhões de pessoas. Vamos nos unir para mudar essa situação”, escreveu.

Tags:

Agenda de Candidatos | Eleições | Eleições 2022 | Política