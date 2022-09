SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Blocos de Carnaval se reuniram neste domingo (25) na avenida Paulista, em São Paulo, em uma atividade em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como informou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, um grupo de ao menos 160 blocos, de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, organizou uma série de atividades em apoio à candidatura do petista para esta data.

Na avenida Paulista, representantes do Bloco Feminista, do Unidos do Swing e do Acadêmicos do Baixo Augusta participam do cortejo.

Candidato ao Governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad realizou uma caminhada com apoiadores e representantes de movimentos culturais também na avenida Paulista neste domingo (25).

Ele estava acompanhado dos ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula, e Márcio França (PSB), candidato ao Senado, além de sua vice, Lucia França, e da ex-ministra Marina Silva (Rede).