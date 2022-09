Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta segunda. Candidatos tem compromissos no Sudeste, Sul e Nordeste. Na agenda, há reuniões, entrevistas e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 10h vai ler um Manifesto à Nação no comitê central da campanha em São Paulo. Às 19h concede entrevista Flow Podcast.

Constituinte Eymael (DC): Agenda não divulgada.

Agenda não divulgada.

Jair Bolsonaro (PL): tem sabatina no Jornal da Record em São Paulo.

Leo Pericles (UP): Agenda não divulgada.

Lula (PT): às 17h tem reunião com artistas, intelectuais, representantes dos partidos políticos e movimentos sociais e integrantes de organizações da sociedade civil no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo (SP).

Padre Kelmon (PTB): Agenda não divulgada.

Simone Tebet (MDB): às 10h realiza uma caminhada pelo centro de Maringá (PR) e às 10h40 tem um encontro na Associação Comercial e Industrial de Maringá. Às 13h30 tem uma coletiva de imprensa no comitê suprapartidário de Pelotas (RS) e às 14h25 participa de uma caminhada na Rua Quinze de Novembro em Pelotas. Às 16h tem um encontro com reitores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Franciscana e às 16h45 realiza uma caminhada pelo centro de Santa Maria (RS).

Sofia Manzano (PCB): às 7h faz panfletagem na portaria da Refinaria Gabriel Passos Petrobras Betim, às 9h na Ceasa Minas, às 10h na Praça da Estação, às 12h no Mercado Central. Todos os eventos em Belo Horizonte.

Soraya Thronicke (União): às 10h30 participa de caminhada com apoiadores e corpo a corpo com eleitores no centro de Jundiaí (SP).

Vera (PSTU): às 10h reúne-se com lideranças indígenas na cidade da Barra do Corda (MA) e às 18h participa de entrevista on-line no portal Esquerda Diário.



