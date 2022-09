SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias da propaganda eleitoral de TV, a campanha presidencial de Soraya Thronicke (União Brasil) vai explorar frases ditas pela candidata no debate do último sábado (24) que viralizaram.

A principal delas foi em tom de alerta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), de que ele não deveria "cutucar onça com a sua vara curta".

Um dos objetivos da referência foi fazer um contraponto com o termo "imbrochável", entoado pelo presidente durante ato no 7 de Setembro.

O programa de TV que vai ao ar nesta terça-feira (27) também mostrará o momento no debate em que a candidata fez uma pergunta no formato "o que é o que é?", das charadas infantis, para caracterizar Bolsonaro como corrupto.

"Na última semana de campanha, Soraya reforça seu rompimento com Bolsonaro e com os resultados de seu governo. Ele perdeu uma grande oportunidade de seguir as orientações de sua equipe de comunicação para reconhecer seus erros, se reconciliar com parte do eleitorado e diminuir sua rejeição", diz o publicitário responsável pela campanha da senadora, Lula Guimarães.