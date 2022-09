SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo morno, Inglaterra e Alemanha 'acordaram' e fizeram um jogaço na tarde desta segunda-feira (26), no estádio de Wembley. Após pênaltis com ajuda do VAR e uma virada, as seleções empataram por 3 a 3 no último teste antes da Copa do Mundo. Todos os gols da partida da sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações foram anotados no segundo tempo.

Gündogan abriu o placar para a Alemanha e Havertz ampliou com um golaço de fora da área. Em seguida, os ingleses reagiram e buscaram a virada com Luke Shaw, Mason Mount e Harry Kane. No fim, Havertz voltou a ir à rede em rebote e fechou o marcador.

O jogo era oficial, mas Inglaterra e Alemanha chegaram para a última rodada da Liga das Nações para um 'amistoso de luxo'. Os ingleses já estavam rebaixados para a Liga B, enquanto os alemães não conseguiam mais brigar por vaga na semifinal. A Itália venceu a Hungria e avançou na chave.

Esta foi a última partida de Inglaterra e Alemanha antes da Copa do Mundo do Qatar. Com o término da fase de grupos da Liga das Nações, as seleções agora viram as atenções para o Mundial, que terá início em 20 de novembro.

INGLATERRA

Pope; Stones (Walker), Dier, Maguire; Reece James, Rice, Bellingham (Henderson), Shaw; Foden, Sterling (Mason Mount) e Harry Kane. T.: Gareth Southgate.

ALEMANHA

Ter Stegen; Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum (Gosens); Gündogan, Kimmich, Hofmann (Werner), Musiala (Müller), Sané (Gnabry); Havertz (Bella-Kotchap). T.: Hansi Flick.

Estádio: Estádio de Wembley, Inglaterra

Data e horário: 26 de setembro de 2022, segunda-feira, às 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie

Auxiliares: Hessel Steegstra e Jan de Vries

Cartão amarelo: Schlotterbeck (Alemanha)

Gols: Gündogan, aos 8' 2ºT, Havertz, aos 22' e 41' 2ºT, Luke Shaw, aos 26' 2ºT, Mason Mount, aos 30' 2ºT, e Kane, aos 38' 2ºT