Marcello Casal JrAgência Brasil - e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor

Os últimos preparativos para as Eleições 2022 são realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Juiz de Fora. Na quinta-feira (29), as urnas passam pelo último teste, antes do envio dos equipamentos para as seções, no domingo (2). Nessa reta final da campanha, o TRE orienta as pessoas a buscarem informações atualizadas sobre os seus locais de votação com antecedência, para evitar equívocos ou deslocamentos desnecessários.

O chefe do Cartório da 153ª Zona Eleitoral, Eduardo Braga, explica que os eleitores podem verificar se houve alguma orientação no local de votação, por meio do aplicativo e-título, que indica exatamente a localização da seção de cada eleitor, diminuindo a chance de ocorrer algum transtorno. Outra orientação, conforme Braga, é que as pessoas busquem votar no período da tarde. "Historicamente, as seções ficam mais cheias pela manhã. Como temos um eleitorado muito grande, podemos ter maior formação de filas de manhã."



Além do e-título, a Justiça Eleitoral oferece diversos canais para essa consulta. No site do TRE-MG, basta acessar o menu “Eleitor e Eleições”, “Título e local de votação”. Para efetivar a consulta, é necessário o preenchimento do nome da pessoa, CPF ou número do título; data de nascimento e nome da mãe.

Caso os eleitores tenham alguma dificuldade em acessar esses meios eletrônicos de informação, o TRE-MG também disponibiliza o serviço Disque-Eleitor, que atende pelos números 148 ou (31) 2116-3600. Além de informação sobre os locais de votação, o Disque-Eleitor esclarece outras dúvidas dos eleitores.

Transferência Temporária de Eleitores

Pessoas que solicitaram a transferência temporária, para votar em local diverso do seu domicílio eleitoral, também devem consultar o quanto antes o seu local de votação para as Eleições 2022. O prazo para solicitação de transferência temporária encerrou-se em 18 de agosto, não sendo mais possível fazer esse pedido.