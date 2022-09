Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta terça. Candidatos fazem campanha no Sudeste e no Nordeste. Nas agendas estão entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 11h tem encontro com a militância e candidatos do PDT em Taboão da Serra (SP), às 19h30 concede entrevista à TV Record e às 20h45 transmite live.

Constituinte Eymael (DC): Agenda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo): às 11h concede entrevista para o site Congresso em Foco.

Jair Bolsonaro (PL): terá atividades de campanha em Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

Leo Pericles (UP): Agenda não divulgada.

Lula (PT): às 10h terá encontro em São Paulo com representantes do segmento do esporte no país, como atletas, ex-atletas, jornalistas, profissionais e dirigentes.

Padre Kelmon (PTB): Pela manhã e à tarde, tem gravações de imagens em pontos do Rio de Janeiro para produção de conteúdos da campanha. Às 18h concede entrevista para a jornalista Leda Nagle, no canal @ledanagleoficial.

Simone Tebet (MDB): às 16h realiza caminha em São Bernardo do Campo (SP) e às 20h realiza sabatina na Jovem Pan.

Sofia Manzano (PCB): às 10h realiza gravação de vídeos para a campanha eleitoral e às 17h faz live no Avesso Podcast com Ferréz.

Soraya Thronicke (União): às 8h visita a Casa Hunter em São Paulo, às 10h grava material para o programa eleitoral gratuito, às 14h30 concede entrevist on-line para o programa Jogo Político do Jornal O Povo, às 18h concede entrevista on-line para o Jornal da Sucesso - 2ª Edição da Rádio Sucesso News, às 19h30 participa de live e às 22h30 concede entrevista ao programa Headline News da TV Jovem Pan.

Vera (PSTU): às 17h participa de panfletagem no Canto da Viração em São Luis (MA) e às 18h participa de live com o Portal Alma Preta no Instagram.



Tags:

Agenda de Candidatos | Eleições | Eleições 2022 | Política