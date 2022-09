BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a estabilização do cenário eleitoral no Distrito Federal, o candidato Leandro Grass (PV), segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto ao governo do DF, tentou rivalizar com o governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta terça-feira (27) e associar o emedebista a casos de corrupção.

Em resposta, Ibaneis criticou o que chamou de "ataques" do adversário e acusou Grass de fazer a campanha "mais suja da história do DF".

As declarações foram feitas durante debate realizado pela TV Globo.

"Tem que saber escolher o secretariado. O atual governador [Ibaneis Rocha] escolheu [para a secretaria de Saúde] um sujeito que foi preso por formar organização criminosa, envolvido em acusação de superfaturamento de leitos de UTI, de testes rápidos", disse Grass, referindo-se ao ex-secretário Francisco Araújo.

Em outro bloco, Ibaneis disse que faz política "sem rancor" e que tem sofrido "ataques constantes" do adversário. "Eu não tenho nenhum envolvimento [com casos de corrupção], você sabe disso e faz os questionamentos de forma virulenta", disse.

"Você está fazendo a campanha mais suja da história do DF. Suas propagandas são retiradas o tempo todo das redes sociais. Isso é não ter compromisso com a verdade", completou o governador.

Aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Grass tem buscado o embate direto com Ibaneis para sustentar o crescimento nas pesquisas. Apesar da estratégia do candidato, o governador tentou evitar os confrontos e não fez perguntas ao oponente.

Participaram do debate os candidatos Keka Bagno (PSOL), Coronel Moreno (PTB), Ibaneis Rocha (MDB), Izalci (PSDB), Leandro Grass (PV), Leila do Vôlei (PDT) e Paulo Octávio (PSD).

Questionado por Keka, Ibaneis comparou os casos de feminicídio ao suicídio e defendeu que o assassinato de mulheres não fosse noticiado pela imprensa. "Para mim, a divulgação [de casos de feminicídio] incentiva muito [novos casos]", disse.

O senador tucano Izalci Lucas, que tenta chegar ao segundo turno, defendeu que sua experiência no Legislativo o coloca como o principal candidato na disputa. "A gente precisa de experiência. Venho fazendo há mais de 10 anos a discussão da cidade", reforçou.

No debate, o empresário Paulo Octávio afirmou que pretende zerar a tarifa do transporte público para toda a população do Distrito Federal; a senadora Leila do Vôlei afirmou que ampliará o alcance do metrô, promessa de governos anteriores que não se concretizou.

A última pesquisa do Instituto Ipec de intenção de votos, divulgada nesta terça, mostra que o candidato à reeleição Ibaneis Rocha lidera a disputa com 43%.

Ele é seguido por Leandro Grass (16%), Izalci Lucas (9%), Paulo Octávio (8%), Leila do Vôlei (6%), Coronel Moreno (2%) e Keka Bagno (1%).

Desde agosto, as pesquisas mostram Ibaneis Rocha com uma margem segura na liderança, com cerca de 30 pontos a mais que os candidatos do segundo pelotão.

Nas últimas semanas, no entanto, Grass saiu de 4% das intenções de voto e alcançou 16%, aumentando as possibilidades de ir ao segundo turno contra o atual governador do DF.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas dos dias 24 a 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.