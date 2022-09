BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve nesta terça-feira (27) decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de rejeitar a candidatura do de Wilson Witzel (PMB) ao Governo do Rio.

Eleito governador em 2018 na onda bolsonarista, ele foi alvo de impeachment em 2021 sob acusação de chefiar um esquema de desvio de recursos para combate à Covid-19. Witzel está proibido de exercer funções públicas por cinco anos.

O TSE negou recurso apresentado por Witzel. Também determinou que atos e repasses de recursos para a campanha devem ser encerrados.