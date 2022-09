SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O helicóptero que transportava o senador Alvaro Dias teve de fazer um pouso de emergência nesta quinta-feira (29) em uma cidade no interior do Paraná. A informação foi confirmada pelo parlamentar à reportagem. Ele disse que está bem e que a aterrissagem foi necessária por causa do mau tempo.

Poucos minutos antes de embarcar, Dias fez uma transmissão ao vivo na cidade de Jaguariaíva (235 km de Curitiba), e avisou que estava partindo para agenda de campanha em Telêmaco Borba, a cerca de 160 km dali. O parlamentar, que concorre à reeleição, disse que já está a bordo da mesma aeronave, rumo ao destino original.

Pesquisa Ipec divulgada no último dia 16 mostrava Dias na liderança da disputa pelo Senado no Paraná, com 36% das intenções de voto ?11 pontos percentuais a frente do segundo colocado o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) que somou 25%.