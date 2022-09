Foto: Paulo Inácio - Candidato ao Governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD) em entrevista com jornalistas

Nesta quinta-feira, 29, dois candidatos ao Governo de Minas estiveram em Juiz de Fora em compromissos de campanha. Durante a manhã de hoje, a candidata Vanessa Portugal (PSTU) esteve na cidade, por volta de 10h, no Calçadão da Rua Halfeld, distribuindo folhetos de campanha e conversando com os eleitores que passavam pelo local. Em depoimento nas redes sociais, a candidata falou sobre as indústrias têxteis em um momento em que a cidade chegou a ser polo do setor.



“Hoje é uma cidade que convive com algumas indústrias. Indústrias privadas, grandes indústrias que vieram de fora, de capital estrangeiro e que também seguem a mesma regra do processo industrial do país. Primeiro, há uma redução do quantitativo total do Estado e aqui essas indústrias lucram muito, mas mandam o seu lucro para fora. E à medida que aumentam suas tecnologias, ao invés de aumentar o número de empregos, é o contrário, reduzem proporcionalmente o número de empregados.”



Alexandre Kalil (PSD) chegou à cidade por volta das 12h e se reuniu com a Prefeita Margarida Salomão (PT) e secretários municipais e lideranças políticas em um restaurante na região Central da Cidade. Em conversa com a Imprensa, Kalil falou sobre o Hospital Regional de Juiz de Fora. De acordo com o candidato, os hospitais regionais dependem da ajuda do Governo Federal.



“Não existe hospital de mais de 200 leitos com dinheiro do Estado. Isso é uma mentira que está sendo falada, construir hospital é diferente de custear. Quem já abriu hospital e conhece, como nós, que fomos prefeitos de grandes cidades, sabemos que é mentira, que não se abre hospital se não tiver a bênção, a boa vontade, o carinho do presidente da República”.





















Tags:

Alexandre Kalil | Eleições 2022 | juiz de fora | Vanessa Portugal