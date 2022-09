SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A três dias do primeiro turno das eleições, 85% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 15% afirmam que a decisão ainda pode mudar, segundo a nova pesquisa Datafolha. Na semana passada, os percentuais eram de, respectivamente, 81% e 18%.

A tendência de apoiadores dos dois líderes da corrida estarem mais convictos do que a média continua. Entre apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 91% se declaram decididos (eram 87%), e, entre simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa é de 89% (ante 88% na semana anterior).

Realizado entre terça (27) e quinta-feira (29), o levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O instituto ouviu 6.800 eleitores em 332 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09479/2022.

Dos quatro principais presidenciáveis, Ciro Gomes (PDT) segue como aquele que tem o eleitorado mais volátil: 46% afirmam que ainda podem mudar de voto (eram 54%), e 54% se dizem certos (eram 46%).

Entre os eleitores do ex-ministro que admitem rever a decisão, um contingente de 36% responde que migraria para Lula, 26% iriam para Bolsonaro e 13% mudariam para Simone Tebet (MDB).

No caso de Tebet, 62% estão decididos (eram 56%) e 38% admitem reconsiderar a escolha (eram 43%). Os percentuais indicam tendência de cristalização do voto entre os que hoje optam por ela.

Na fatia de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, 73% estão totalmente decididos (eram 64%).

Entre os homens, 12% ainda podem mudar de ideia sobre seu voto para presidente (eram 14%), e entre as mulheres esse índice é de 18% (eram 23%). A parcela de voláteis também é mais alta entre pessoas de 16 a 24 anos (23%, ante 31% na semana passada).

A nova pesquisa mostra que Lula e Ciro são os candidatos mais citados como os que teriam a maior chance de receber o voto do eleitor volátil, aquele que admite mudar de ideia até o próximo domingo.

O petista segue mencionado como "plano B" por 21%, e Ciro, por 19% (eram 20%). Nesse recorte, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que coloca ambos em condição de empate técnico. Bolsonaro seria o predileto de 17% (eram 15%), e Tebet, de 14% (eram 13%).

Na simulação de primeiro turno feita pelo instituto, Lula lidera, com 50% dos votos válidos, seguido por Bolsonaro, com 36%, Ciro, com 6%, e Tebet, com 5%.