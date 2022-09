SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mais recente pesquisa do Datafolha mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a vantagem de 15 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL) na simulação de segundo turno. O petista tem 54%, e o presidente, 39%.

Lula tem a chance de matar a fatura no domingo (2), já que marca 50% dos votos válidos, excluindo nulos, brancos e indecisos, que é como o Tribunal Superior Eleitoral fecha a conta do pleito. Mas há outros fatores, além de mudanças de última hora do eleitorado, como a abstenção, para serem levados em conta.

A vantagem de Lula já foi de 20 pontos percentuais, em dezembro passado, mas se manteve estável ao longo da campanha. A margem de erro do Datafolha é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O índice de confiança é de 95%.

Recentemente, na busca pelo voto útil para tentar evitar a segunda rodada, Lula investiu principalmente sobre o eleitorado de Ciro Gomes (PDT), que está empatado tecnicamente com Simone Tebet (MDB).

Não conseguiu até aqui uma sangria decisiva e colheu a tradicional cólera do pedetista. A análise da migração de votos de Ciro para Lula num segundo turno mostra que talvez o efeito possa ser contrário para o petista, como já havia sido aferido no levantamento passado.

Para tentar atrair esses eleitores e também os indecisos, Lula também procurou se apresentar como um nome capaz de unir uma frente suprapartidária contra Bolsonaro, condensando o esforço em uma fotografia na semana retrasada com oito ex-presidenciáveis o apoiando.

É o que revela a mais recente pesquisa do Datafolha, que ouviu 6.800 pessoas em 332 cidades de terça (27) a esta quinta-feira (29). Ela foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada com o número BR-09479/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.

