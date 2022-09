SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) chega ao final da campanha na liderança da corrida pela vaga de Minas Gerais no Senado, de acordo com o Datafolha.

Ele tem 40% dos votos válidos, ante 27% do segundo colocado, Alexandre Silveira, do PSD, que busca a reeleição. Em terceiro lugar, aparece Marcelo Aro, do PP, com 19%.

Os votos válidos excluem aqueles em branco ou nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para fazer a totalização do resultado das eleições.

No levantamento do Datafolha, estão com 4% dos votos válidos Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (PSOL) e Altamiro Alves (PTB) cada um.

Marcaram 1% Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida (PCO) e Irani Gomes (PRTB). A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Cleitinho tem aparecido à frente desde a primeira pesquisa do instituto na campanha, em agosto, quando estava em situação de empate técnico com o candidato do PSD.

A mais recente pesquisa, porém, tem um fator que adiciona incerteza à decisão deste fim de semana. Dizem ainda não saber em quem votar 22% dos entrevistados, taxa bem acima das aferidas nos pleitos para governador e para presidente.

Na eleição para o Senado, não há segundo turno. Afirmam que vão votar em branco ou anular o voto 14% dos entrevistados.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-09084/2022 e ouviu 1.500 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 81 cidades mineiras.