RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Romário (PL) mantém liderança folgada na disputa pela vaga para o Senado pelo Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29).

Ele tem 30% da preferência dos entrevistados, mesmo patamar registrado nos quatro levantamentos anteriores. Nos votos válidos, nos quais são desconsiderados nulos e indecisos, ele chega a 37%.

A distância para os rivais, porém, vem caindo. O senador tinha 44% dos votos válidos no início da campanha, em agosto, 28 pontos percentuais à frente de Alessandro Molon (PSB).

Agora, a diferença é de 19 pontos percentuais, e o candidato do PSB tem 18% das intenções dos votos válidos. Molon está em empate técnico com a deputada Clarissa Garotinho (União), com 16%, que vem mantendo tendência de alta --ela iniciou a campanha com 5% dos votos válidos.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) aparece na sondagem com 10% das intenções de votos válidos, mesmo percentual do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT). Cabo Daciolo (PDT) está em empate técnico com os dois, com 7%.

O levantamento mostra que 20% dos entrevistados declararam não ter candidato, 11% dos quais com intenção de votar nulo, e 9% disseram estar indecisos.

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi realizado de terça (27) a quinta-feira (29) e entrevistou 1.500 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-03260/2022.

Registraram 1% das intenções de votos válidos Professor Helvio Costa (DC) e Bárbara Sinedino (PSTU).

Os demais candidatos --Raul (UP), Itagiba (Avante), Antônio Hermano (PCO), Hiran Roedel (PCB) e Sued Haidar (PMB)-- foram citados, mas não alcançaram 1% das menções.