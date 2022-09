SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu mais de 20 artistas no último programa de televisão da propaganda eleitoral no primeiro turno. Ele será exibido na noite desta quinta-feira (29).

No vídeo aparecem nomes como os cantores Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Emicida, Paulo Miklos, Rael e Lenine, além das atrizes Bruna Marquezine e Thalma de Freitas e do ator americano Mark Ruffalo.

A propaganda foi enviada em grupos de WhatsApp da campanha e compartilhada pelo próprio ex-presidente Lula em seu perfil no Twitter.

"Domingo, vamos nos unir e votar 13 contra o ódio. Agora é Lula! Assista o último programa eleitoral do #BrasildaEsperança!", diz a legenda do post.

A peça também reúne imagens do encontro de Lula com ex-candidatos à Presidência, entre eles Henrique Meirelles (União Brasil), Marina Silva (Rede) e Guilherme Boulos (PSOL) ?dos três, apenas Meirelles não aparece discursando no programa de TV.

Em aceno ao setor religioso, a propaganda também exibe cena do encontro de Lula com o Papa Francisco. Uma apoiadora aparece ainda dizendo que "Lula, sim, é o verdadeiro cidadão de Deus".

Na horário eleitoral, Jair Bolsonaro (PL) citou o apoio que o petista tem na classe artística. O presidente recebeu hoje declaração de voto do atacante da seleção brasileira Neymar, que apareceu em vídeo cantando um jingle da campanha bolsonarista.