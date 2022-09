SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou nesta quinta-feira (29), durante o debate presidencial da TV Globo, a vice da candidata Simone Tebet, Mara Gabrilli (PSDB), para acusar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ser mentor do assassinato de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André (SP). Apesar da tentativa, Simone não aceitou a dobradinha com o candidato à reeleição.

Celso Daniel foi encontrado morto com marcas de tortura e tiros em uma estrada em Juquitiba (SP) no dia 20 de janeiro de 2002, dois dias depois de ter sido sequestrado após sair de um restaurante no bairro dos Jardins, na capital paulista. Celso Daniel era o coordenador do programa de Lula na campanha vitoriosa do petista à Presidência da República, em 2002. Foi substituído por Antonio Palocci.

"Senhora Simone, a sua vice há algum tempo vem falando, e ontem falou novamente, que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel e o senhor Ronan recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio?", questionou Bolsonaro.

Em resposta, Tebet respondeu dizendo confiar em Mara e questionou o porquê Bolsonaro não questionaria Lula sobre o tema.

"Eu confio integralmente na minha vice, que é de Santo André. O pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão. Da máfia dos transportes, na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil, e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT que, segundo o senhor, é envolvido e está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto? E vamos tratar do Brasil?", disparou.