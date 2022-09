SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O próximo domingo (2), quando os brasileiros irão às urnas para o primeiro turno das eleições, será um dia de sol e calor na maior parte do país, com chuvas isoladas principalmente no litoral e na região Norte.

Com exceção do estado do Amazonas, porém, as chuvas se concentram no período da tarde. São os casos de Cuiabá, Goiânia e Belo Horizonte. Quem não quiser correr o risco de se molhar pode votar de manhã. Já São Paulo, Brasília, Campo Grande e Curitiba não devem ter chuva.

As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h (horário de Brasília).

A previsão aponta para uma atenuação do clima dos últimos dias, quando houve uma sequência de temporais em vários estados. As informações são da Climatempo.

Todo o litoral do sudeste deve intercalar chuva fraca e nebulosidade com períodos de sol. Deve ventar ao longo do dia na região, e entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo as rajadas podem chegar a 50 km/h.

A maior parte do estado de São Paulo terá calor sem previsão de precipitação. Já Minas Gerais, Mato Grosso e norte de São Paulo terão chuvas isoladas à tarde.

No Nordeste, o dia será de sol maior parte da região, mas todo o litoral poderá ter chuvas fracas, atingindo Salvador, São Luís, Natal, Fortaleza e o interior da Bahia.

O clima é semelhante ao do Sul: haverá sol no interior e chuvas pouco intensas no litoral da região. Em Porto Alegre e Florianópolis, a população pode esperar chuviscos. Apesar das nuvens em Curitiba, a cidade não deve ter chuva.

Amazônia é o estado com mais riscos de precipitações fortes e frequentes. No restante do estado, as chuvas devem se concentrar à tarde.

O Norte será a área mais chuvosa do fim de semana. Apenas Palmas e Belém devem ser poupadas com dia de sol no domingo.