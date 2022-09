SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipespe realizada por telefone, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada nesta sexta-feira (30) pela TV Cultura, aponta o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) na liderança da disputa para o governo de São Paulo, com 34% das intenções de voto na pesquisa estimulada ?quando o entrevistado recebe uma lista com os nomes dos candidatos.

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 24%, e o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), 22%. Como a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados no segundo lugar.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, Haddad oscilou dois pontos para baixo (tinha 34%), enquanto Tarcísio e Rodrigo oscilaram um para cima (tinham 23% e 21%, respectivamente).

Vinícius Poit (Novo) marcou 2%, e Elvis Cezar (PDT), 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Brancos e nulos foram 10%, enquanto os que não sabem ou não responderam foram 8%.

A sondagem ouviu 1.000 eleitores paulistas por telefone entre os dias 28 e 29 de setembro. O índice de confiança é de 95%, segundo o instituto. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00420/2022 e custou R$ 40 mil.

Cenário estimulado de 1º turno

Fernando Haddad (PT): 34% (tinha 32% na semana passada)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 24% (tinha 23%)

Rodrigo Garcia (PSDB): 22% (tinha 21%)

Vinícius Poit (Novo): 2% (tinha 1%)

Elvis Cezar (PDT): 1% (tinha 1%)

Nenhum/branco/nulo: 10%

Não sabe/não respondeu: 8%

Rodrigo cresce e Tarcísio cai na pesquisa espontânea

O levantamento também divulgou os resultados da pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe a lista com os nomes dos candidatos.

Nessa modalidade, Haddad tem 25%, e Tarcísio, 15%. O candidato do Republicanos caiu quatro pontos percentuais na comparação com a rodada anterior e já não empata mais com o petista.

Rodrigo Garcia teve 15%, sete a mais do que na rodada anterior. Vinícius Poit e Elvis Cezar se mantiveram estáveis, com 1% cada.

Brancos e nulos foram 9%, e os que não sabem ou não responderam, 30%.

Fernando Haddad (PT): 25% (tinha 24%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15% (tinha 19%)

Rodrigo Garcia (PSDB): 15% (tinha 14%)

Vinícius Poit (Novo): 1% (tinha 1%)

Elvis Cezar (PDT): 1% (tinha 0%)

Nenhum/branco/nulo: 9%

Não sabe/não respondeu: 30%

SEGUNDO TEMPO TEM EMPATES

A pesquisa também testou três cenários de segundo turno, e todos têm empate técnico.

Haddad, que já teve 13 pontos percentuais de vantagem sobre Tarcísio, agora tem seis ?há empate na margem de erro.

Cenário 1

Fernando Haddad (PT): 45% (tinha 47%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39% (tinha 37%)

Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 43% (tinha 45%)

Rodrigo Garcia (PSDB): 40% (tinha 38%)

Cenário 3

Rodrigo Garcia (PSDB): 34% (tinha 34%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36% (tinha 36%)

SOBRE O INSTITUTO

O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) é uma empresa de pesquisas fundada em 1986 e com sede no Recife. O instituto geralmente faz pesquisas eleitorais por telefone. Operadores ligam para eleitores selecionados conforme a distribuição de todo eleitorado brasileiro e os questionam sobre suas preferências eleitorais.